Juventus, la dritta dell’ex: “Ecco cosa deve fare Pogba”

Il calciomercato della Juventus prosegue spedito, con la dirigenza ancora a caccia di altri colpi per rinforzare la squadra.

Le ambizioni del club torinese non si discutono e lo confermano gli acquisti messi a segno. Gli innesti di Bremer, Pogba e Di Maria confermano come la Juve voglia tornare a vincere e voglia farlo nel minor tempo possibile. Fino alla fine di agosto potrebbero arrivare nuovi giocatori alla corte di Massimiliano Allegri.

I tifosi aspettano novità con impazienza, del resto l’inizio del campionato è sempre più vicino e bisogna partire con il piede sull’acceleratore. In modo da rimanere nel gruppo dei migliori prima della sosta per il mondiale che si giocherà in Qatar.

Calciomercato Juventus, Peluso promuove Allegri: “Il coraggio non gli manca”

L’ex difensore bianconero Federico Peluso alla TV Play di CMIT ha parlato della Juventus e del suo grande colpo, Paul Pogba: “Per come l’ho lasciato era un calciatore straordinario, da Pallone d’Oro. Poi nel calcio devono incastrarsi diverse cose e credo che lui non abbia proseguito quello che stava facendo alla Juventus. Credo che tornare alla base possa essere per lui un punto di ripartenza”. Impossibile non chiedergli anche un parere sul pacchetto arretrato di Allegri: “L’assenza di Chiellini è un’assenza importante. Ma c’è un bel cambio e la Juve è già intervenuta per sostituire de Ligt nel miglior modo possibile con Bremer, tra i migliori difensori della Serie A. Sarà un nuovo inizio, avrà bisogno di tempo ma è un ottimo calciatore. Gatti? Credo che il campionato italiano abbia bisogno di lanciare giovani. Chiaro che farlo nella Juve non è così semplice. Bisogna aver coraggio, ma ad Allegri di certo non manca. Se reputa il ragazzo pronto, non ci saranno problemi” ha detto ancora il 38enne.