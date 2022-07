Calciomercato Juventus, futuro Zaniolo: Dybala svela tutto

Calciomercato Juventus, anche Paulo Dybala si è espresso su una delle questioni in grado di suscitare grande attenzione. Questo il suo commento sul futuro di Zaniolo.

Se fino a qualche tempo fa la speranza dei tifosi juventini era quella di poter assistere ad una coesistenza di Nicolò con Paulo, unitamente a Dusan e Federico, ad oggi i due costituiscono una successione numerica 21-22 all’interno dello scacchiere giallorosso.

Da circa una settimana, la Joya è diventata della Roma e ad oggi potrebbe rappresentare un più che valido compagno di reparto oltre che a Pellegrini ed Abraham anche con il Nicolò ex Inter. Quest’ultimo, proprio come Dybala e tanti altri giocatori, ha vissuto un’estate molto particolare, ricca di capovolgimenti e colpi di scena ma ad oggi non ancora in grado di apportare grandi novità nel suo futuro.

In una prima fase Zaniolo sembrava essersi promesso alla Juventus, complice un invidiabile stacanovismo nell’allenarsi anche durante le parentesi di vacanze che venne visto dai più come un tentativo non solo di farsi notare ma anche di farsi trovare pronto da un club bianconero per tempo molto vicino a lui.

Calciomercato Juventus, Dybala esce allo scoperto su Zaniolo

Col senno del poi, a pochi giorni dal mese di agosto, l’unica certezza che si ha è che da un lato la Juventus apprezza Zaniolo e ne gradirebbe un ingaggio, per quanto ad oggi non prioritario. A questa consapevolezza si aggiunga però anche quella legata al fatto che a Trigoria difficilmente sembrano intenzionati ad abbassare in modo importante le pretese, nonostante la riluttanza di Agnelli ad accontentare gli aneliti economici di Pinto e dei Friedkin.

In attesa di comprendere se questo stallo diventerà stagnante o potrà portare ad una volta, non è sfuggita ai più la battuta di Paulo Dybala sul futuro di Zaniolo. In occasione della sua presentazione alla stampa romana, il nuovo 21 giallorosso ha così detto di Nicolò.

“Tutti conosciamo Zaniolo e le sue qualità. Ho parlato con lui e la scelta sarà sua. Tutti vorremmo avere grandi giocatori. Non posso intromettermi nel suo futuro, ci deve pensare lui“.