Calciomercato Juventus, flop totale e ritorno dopo due anni: Allegri terrorizzato

Calciomercato Juventus, un ritorno clamoroso dopo due anni. Ecco come potrebbe cambiare, radicalmente, il mercato.

Il noto obiettivo offensivo dei bianconeri potrebbe, clamorosamente, ritornare in Germania al Lipsia la squadra in cui militò prima del passaggio (deludente) in Inghilterra. Stiamo parlando di Werner, attaccante che non ha saputo riconfermarsi al Chelsea e che negli ultimi tempi è stato accostato proprio al club di Andrea Agnelli.

Stando infatti al ‘Daily Mail’, l’attaccante arrivato per 53 milioni di sterline nel 2020 al Chelsea, adesso, potrebbe ritornare in Germania dopo solo due anni. Un flop che non ha convinto e che recentemente è stato criticato anche dallo stesso tecnico dei blues Tuchel.

Werner ritorna in Germania dopo solo due anni | Addio Juventus?

Adesso la situazione dell’attaccante potrebbe compromettersi del tutto, o, almeno, le sue possibilità di vederlo in Italia. Il Lipsia lo sta trattando e valuta un grande ritorno proprio in Bundesliga.

L’attaccante dei Blues è riuscito a totalizzare soltanto 23 gol in 89 partite dopo essere arrivato, ricordiamolo, per 53 milioni di sterline nel 2020. Una situazione che lo vede, dunque, al capolinea con una decisione lampo da fare entro la fine del mercato. La Juventus l’aveva messo nel mirino come potenziale attaccante di supporto ma adesso prende decisamente più quota il ritorno di Morata e l’assalto a Depay del Barcellona disponibile alla cessione per 20 milioni di euro.