Calciomercato Juventus, asse di fuoco con il Chelsea: ultim’ora Sky

Calciomercato Juventus, nuovi contatti con i Blues: la rivelazione in diretta di Fabrizio Romano nel suo podcast.

L’eterno ritorno applicato in casa Juventus in questa finestra estiva di calciomercato potrebbe essere gravida di importanti conseguenze. Dopo lo sfortunato episodio accorso a Paul Pogba, la Juventus oltre a sistemare l’attacco, vuole chiudere in tempi relativamente brevi anche per Paredes.

Ritornando sull’attacco, occhio all’evolvere della situazione sulle corsie esterne. Con uno Zaniolo che non è ancora sparito definitivamente dai radar, le attenzioni della “Vecchia Signora” si sono spostate nuovamente su Morata. Per l’attaccante spagnolo, però, servirà trovare la quadra definitiva con l’Atletico Madrid, che in più di una circostanza si è rivelato un vero e proprio osso duro a riguardo. E così, nelle ultime ore è ritornato in auge anche il profilo di Timo Werner, accostato alla Juve nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare de Ligt al Chelsea. Intervenuto nel corso del suo podcast, Fabrizio Romano ha rilanciato questo tipo di indiscrezione, fornendo maggiori ragguagli in merito: “La Juventus ha già avuto dei contatti con il Chelsea per Timo Werner: un’operazione in prestito, ora come ora ora, rappresenta una seria possibilità”.