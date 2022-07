Calciomercato, la Juventus tra Zaniolo e Milinkovic: ribaltone in diretta

Ancora notizie di calciomercato che riguardano la Juventus e i possibili colpi da mettere a segno nel corso delle prossime settimane.

Finora la società ha portato a termine degli acquisti molto importanti che testimoniano la volontà di voler tornare a vincere al più presto. Allegri però, così come i tifosi, aspettano altri innesti. Solo così si potrà avere a disposizione una rosa competitiva e puntare a far bene in Italia e in Europa.

All’appello sembrano mancare un playmaker in mezzo al campo ma anche un elemento che sappia giocare in attacco ricoprendo più ruoli. Per questo motivo Nicolò Zaniolo della Roma sembra essere il tassello giusto per la Juventus. Tuttavia gli scenari potrebbero cambiare nel corso delle prossime settimane.

Calciomercato Juventus, i bianconeri virano su Milinkovic?

Ai microfoni di Teleradiostereo il giornalista de Il Tempo Alessandro Austini ha parlato proprio dell’interesse della Juventus nei confronti del numero 22. Aprendo anche ad un possibile ribaltone, ovvero l’intenzione del club torinese di spostare il proprio interesse altrove. “Penso che sulla non totale convinzione dei bianconeri per Zaniolo c’è lo spiraglio di andare su Milinkovic” sono le parole del giornalista. Non è un mistero che la Juventus stia seguendo ormai da tempo il calciatore della Lazio, così come non è un mistero il fatto che la società biancoceleste non sia disposta a lasciar partire il suo campione se non per una cifra molto importante. Cifra che magari potrebbero mettere sul piatto alcune società della Premier League inglese che pure sperano di riuscire a concludere il trasferimento di uno dei centrocampisti più forti della serie A.