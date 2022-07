Barcellona-Juventus 2-2 | Le parole del post partita

Barcellona-Juventus si è chiusa sul risultato di 2-2, un buon pareggio per i bianconeri contro una big del calcio europeo.

Lo spettacolo non è certo mancato a Dallas, dove nella notte italiana è andata in scena l’amichevole tra il rinnovato Barcellona e una Juventus che ha tenuto botta nonostante delle assenze importanti tra cui quelle di Pogba e Vlahovic. Prossimo test per i bianconeri sarà domenica contro il Real Madrid.

Contro il Barcellona mister Allegri ha avuto ancora una volta delle indicazioni utili per poter proseguire nel suo lavoro di preparazione all’inizio del campionato. La sua Juventus è andata sotto per due volte ma ha trovato subito la forza di rialzarsi. Merito di Moise Kean, che ha realizzato la doppietta decisiva che ha garantito il pareggio alla sua squadra.

Juventus, Allegri soddisfatto: “Felice di quello che stiamo facendo”

Nelle parole del post partita, come si legge sul sito ufficiale, proprio mister Allegri esprime la sua soddisfazione: “Abbiamo fatto un buon allenamento, sono contento del lavoro che stiamo facendo e di come procede la preparazione; potevamo fare più attenzione sui gol, ma va bene così. Kean ha fatto molto bene, così come Zakaria, che è in crescendo, e Rovella, che ha giocato 90 minuti e per lui non era facile”. Ovviamente felice anche il grande protagonista del match Moise Kean: “Faceva molto caldo e abbiamo un po’ pagato il lavoro intenso di questi giorni. Io sto bene, cerco di dare il massimo dovunque mi chieda di giocare il mister, da esterno o da punta. Di Maria? Ha un altro passo, potrà darci molto quest’anno”.