Nottata nel pallone per i tifosi bianconeri, che hanno fatto le ore piccole per l’amichevole Barcellona-Juventus. Ecco come è andata.

Fischio d’inizio alle 2.30 ore italiana per la seconda amichevole negli States della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Dopo aver vinto e convinto contro il Chivas nel primo match, vinto per 2-0, ci si aspettavano conferme da parte dei bianconeri, scesi in campo ovviamente senza l’acciaccato Pogba.

Allegri ha mandato in campo Bonucci dall’inizio e a centrocampo ha schierato Rovella con Locatelli e Zakaria. Primo tempo scoppiettante con il Barcellona che è andato avanti con Dembelè, ma è stato ripreso subito da Kean. I blaugrana nel finale di tempo si sono rimessi avanti ancora con una rete dello scatenato attaccante francese. Ma all’inizio del secondo tempo ci ha pensato nuovamente Kean a ristabilire la parità. Le girandole dei cambi hanno fatto perdere un po’ di ritmo ma hanno consentito a tutti i giocatori di mettere nelle gambe minuti importanti per l’inizio della stagione ormai imminente.

Il tabellino di Barcellona-Juventus

FC BARCELONA: Ter Stegen (46′ Pena), Sergi Roberto (32′ Dest, 78′ Casado), Christensen (62′ Piquè), Èric Garcia (46′ de Jong), Jordi Alba (63′ Balde), Busquets (46’Pjanic) , Kessie (63′ Torres), Nico (46′ Gavi), Dembelé (46′ Raphinha, 77′ Ezzalzouli), Aubameyang (46′ Ansu Fati, 77′ Collado), Lewandowski (62′ Depay).

JUVENTUS: Szczesny (46′ Perin), Danilo (61′ Compagnon), Bremer (60′ Rugani), Bonucci (46′ Gatti), Sandro (60′ Pellegrini), Locatelli (60′ Fagioli), Zakaria, Rovella, Cuadrado (78′ Barbieri), Kean (78′ Cudrig), Di María (77′ Soule).

MARCATORI: 34′ Dembelé, 39′ Kean, 40′ Dembelé, 50′ Kean

Altro grande impegno in calendario per la Juventus per la prossima amichevole che vedrà Di Maria e compagni impegnati contro il Real Madrid domenica 31 luglio con fischio d’inizio alle 4 ora italiana.