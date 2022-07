Calciomercato Juventus, la promessa di Milinkovic: si libera come Bremer.

Prosegue incessante il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca degli altri colpi di mercato richiesti da Allegri. La ricerca, però, deve anche fare i conti con il recentissimo infortunio di Paul Pogba, che ha riportato una lesione al menisco laterale e che dovrà stare fuori minimo due mesi.

In seguito all’accaduto la società si è infatti mossa subito blindando Rabiot, prima ritenuto sacrificabile, per non rimanere a corto di uomini già ad inizio campionato vista la necessità da parte della Juventus di trovare anche un altro centrocampista nel ruolo di regista. Ecco quindi che si potrebbe realizzare un ritorno di fiamma per il centrocampista serbo, sopratutto considerando il dettaglio decisamente importante venuto rivelato da Momblano a Juventibus.

Calciomercato Juventus, con la giusta cifra la Juve può chiudere Milinkovic

La rivelazione di Momblano a Juventibus ha lasciato molti a bocca aperta perché il giornalista ha velatamente fatto intendere che con la giusta offerta la Juventus potrebbe assicurarsi al 100% il talento serbo. Infatti, stando a quanto da lui dichiarato, sembrerebbe che anche a Milinkovic Savic, come del resto è accaduto con Bremer, sarebbe stata fatta una promessa per lui sarebbe stato libero di andare via qualora alla società biancoceleste arrivasse una certa somma di soldi, il cui importo però non è stato rivelato durante la medesima occasione. Resta da capire quindi se la società se la sentirà di investire un capitale, che sicuramente sarà molto grosso, per il cartellino del calciatore e per il suo stipendio , considerando anche gli ingaggi onerosi degli ultimi arrivati.