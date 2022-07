Rumors senza fine quelli che riguardano il calciomercato della Juventus e le possibili mosse dei bianconeri nel corso delle prossime settimane.

I nuovi arrivi in casa Juve non sono ancora terminati. E’ vero che la società ha fatto degli investimenti importanti nel corso delle ultime settimane. Ma è altrettanto vero che si cercheranno altri volti nuovi da qui alla fine della finestra dei trasferimenti estivi. Al momento la priorità sembra essersi spostata su centravanti e attacco.

Ma non bisogna dimenticare che anche nel pacchetto arretrato ancora potrebbero esserci delle novità. Nei giorni scorsi un pilastro come de Ligt ha accettato la corte del Bayern e la Juve ha trovato l’accordo con il Bayern Monaco per una cifra importante. Che è stata subito reinvestita.

Calciomercato Juventus, Chelsea in pressing su Kimpembe

In difesa la Juventus nei giorni scorsi ha messo a segno un colpo importante portando a Torino Bremer. Che prenderà appunto il posto in rosa di de Ligt. Rimane da capire se Allegri ha bisogno di un altro centrale d’esperienza oppure cercherà di valorizzare un Gatti che spera di ritagliarsi un ruolo importante in prima squadra.

TRUE✅ The Transfer of Presnel Kimpembe (26) @PSG_inside still has priority at the search for a centre back for Thomas Tuchel. negotiations between Chelsea and Paris are ongoing — Christian Falk (@cfbayern) July 26, 2022

Uno dei possibili obiettivi della società ad ogni modo potrebbe svanire. Come ha infatti riportato su Twitter il giornalista di “Sport Bild” Christian Falk infatti il Chelsea è in pressing sul Psg per arivare a Kimpembe. Il calciatore francese nelle scorse settimane è stato accostato più volte ai bianconeri.