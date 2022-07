Calciomercato Juventus, vendetta diabolica: subito 40 milioni per Zaniolo

Calciomercato Juventus, colpo di scena inaspettato. Più il tempo passa e più aumentano le pretendenti: 40 milioni lampo.

La Juventus sta tergiversando su Zaniolo e più il tempo passa e più aumentano le pretendenti. Come scrivono da ‘Tuttojuve.com’, anche il Chelsea sarebbe tentato dal fuoriclasse italiano.

Anche il Chelsea su Zaniolo e avrebbe già l’offerta pronta di 40 milioni di euro. Zaniolo infatti verrebbe valutato come sostituto di Werner ormai sempre più vicino al ritorno in Germania al Lipsia.

Calciomercato Juventus, Chelsea su Zaniolo | 40 milioni subito

Il Chelsea pronto ad offrire 40 milioni di euro subito. Un colpo di scena inaspettato che a questo punto potrebbe tagliare fuori sia la Juventus che il Tottenham. Un colpo di scena certamente non banale che se si concretizzasse taglierebbe di netto le altre pretendenti.

Come sappiamo Zaniolo non ha nemmeno escluso alla possibilità di rinnovare con i giallorossi. Per lui, infatti, si potrebbe trattare di un prolungamento in caso di mancato accordo con altre squadre. Staremo a vedere. Mourinho intanto ha aperto alla possibilità di riaverlo in rosa anche la prossima stagione.