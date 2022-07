Calciomercato, colloquio Mou-Zaniolo: sorpresina Juventus

Calciomercato Juventus, Mourinho e Zaniolo avrebbero parlato del presente del giocatore. Ecco cosa può succedere.

Su Zaniolo nulla di nuovo, semmai si sta continuando a lavorare a fari spenti. Come scrive anche ‘Dario Pellegrini’ su Twitter. La situazione del fuoriclasse italiano non è ancora stata risolta, o meglio, la Juventus non ne sta più parlando ma non è escluso ritorni alla carica proprio dalla prossima settimana.

Ciò potrebbe significare diverse cose, in primis il fatto che a questo punto la situazione per Zaniolo potrebbe avere un evoluzione definitiva. Stando infatti all’indiscrezione, lo special One avrebbe parlato direttamente con giocatore il quale non avrebbe mostrato nessuna regressione riguardo gli intenti originari.

Calciomercato Juventus, Zaniolo ci (ri)siamo | Prossima settimana vertice decisivo

Di conseguenza il futuro di Zaniolo potrebbe essere nuovamente in ottica bianconera. La parola decisiva si avrà entro settimana prossima, laddove i bianconeri potrebbero ritornare alla carica decisiva.

Il suo intento rimane quello di giocare per la Juventus da subito. Staremo a vedere se entro la prossima settimana si avranno importanti novità in merito.