Calciomercato Juventus, “pacchetto” per Morata: Allegri gode due volte.

Tra le necessità della “Vecchia Signora” che ancora non sono state risolte c’è sicuramente quella di trovare un attaccante che possa fare fa Vice Vlahovic. Nelle settimane appena trascorse i nomi che sono stati fatti per quel ruolo sono stati diversi, ma senza che per nessuno si siano fatti significativi passi in avanti.

Tra i calciatori per i quali la dirigenza juventina ha sondato il terreno ci sono i vari Arnautovic, Simeone o lo stesso Alvaro Morata, il cui ritorno sarebbe visto sempre di buon occhio dalla società. Proprio riguardo lo spagnolo, stamattina il quotidiano “ La Stampa” ha riportato una notizia per la quale non solo sembrerebbe che si siano fatti passi in avanti per la chiusura dell’affare Morata, ma che addirittura la Juventus potrebbe chiudere un altro colpo in contemporanea, in quanto anch’egli giocatore dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, con Morata può arrivare Saul: Allegri li attende a braccia aperte

Secondo l’indiscrezione riportata dal quotidiano torinese, infatti, durante le contrattazioni per risolvere la faccenda Morata sembrerebbe che la dirigenza bianconera abbia palesato l’interesse per Saul Niguez, il che non è dispiaciuto alla controparte spagnola. Per questo motivo dalle parole riportate è possibile affermare che trapeli un certo ottimismo sull’effettiva possibilità di concludere l’affare.