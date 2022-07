Calciomercato Juventus, è sfida a tre per la corsia sinistra

Alla fine del mese di luglio è ormai arrivato con il calciomercato della Juventus che continua a essere l’argomento più caldo.

La squadra bianconera in questo momento si trova negli Stati Uniti dove domenica nella notte italiana completerà il suo programma di amichevoli affrontando una squadra fortissima come il Real Madrid. Dopo il pareggio con il Barcellona si cercherà un altro risultato di prestigio, anche se Allegri sarà senz’altro più interessato dalla prestazione di molti suoi uomini.

Manca sempre meno all’inizio del prossimo campionato di serie A e per questo motivo il tecnico vuole verificare i progressi fatti dai suoi uomini, in attesa che dal mercato arrivino altri innesti. La priorità del club bianconero continua ad essere la ricerca di una punta con il ritorno di Alvaro Morata che pare essere la soluzione più gradita sia da parte dell’allenatore che da parte della società.

Calciomercato Juventus, a sinistra piacciono Raum, Udogie e Emerson Palmieri

Del resto lo spagnolo – ora l’Atletico Madrid che non pare avere intenzione di avere sconti – ha il vantaggio di conoscere già bene gli schemi di gioco e non avrebbe alcun problema ad inserirsi in un gruppo che ha lasciato appena alcune settimane fa. Tuttavia – come spiegato da Tuttosport – la Juve continua a cercare anche un nuovo esterno sulla fascia sinistra per il quale sembra profilarsi una sfida tra tre nomi.

Emerson Palmieri è ormai un giocatore accostato da tempo ai bianconeri. Oggi al Chelsea, ha il vantaggio di conoscere già bene la serie A. Udogie dell’Udinese è un prospetto molto interessante. Il giovane esterno sarebbe un investimento importante per il club, bisognerebbe capire se i friulani siano pronti a cederlo e a che cifra. All’elenco si sarebbe aggiunto anche David Raum dell’Hoffenheim, altro giocatore molto interessante al quale però sono interessati anche Lipsia e Dortmund.