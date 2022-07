Calciomercato Juventus, fulmine a ciel sereno Firmino: annuncio in conferenza

Calciomercato Juventus, l’attaccante brasiliano ha sempre meno spazio a Liverpool ed è finito nel mirino dei bianconeri.

Un tentativo, a quanto pare, c’è stato. La Juventus, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe addirittura presentato un’offerta al Liverpool con l’obiettivo di assicurarsi quell’attaccante che il club sta inseguendo da tempo per accontentare Massimiliano Allegri. E permettere al tecnico livornese di poter contare su più alternative all’interno del reparto avanzato bianconero. Roberto Firmino, centravanti brasiliano dei Reds, figurava tra le possibili alternative ad Alvaro Morata, il cui ritorno dall’Atletico Madrid appare sempre più difficile.

La risposta del club inglese, tuttavia, non è stata positiva. Non bastano poco più di venti milioni per convincere Jurgen Klopp a liberare un giocatore che continua a ritenere fondamentale per sviluppare il suo gioco. L’allenatore tedesco non lo considera più un titolare come invece avveniva qualche anno fa ma non è disposto a lasciarlo andare.

Calciomercato Juventus, Klopp chiude all’eventualità di una sua cessione

Klopp ha commentato le diverse voci di mercato su Firmino proprio nelle scorse ore, durante la conferenza stampa che l’allenatore tedesco ha tenuto dal ritiro austriaco a distanza di due giorni dall’atteso Community Shield contro i campioni d’Inghilterra in carica del Manchester City. “Bobby (Firmino, ndr) è fondamentale per noi – ha spiegato Klopp, chiudendo all’eventualità di una sua cessione – è il cuore e l’anima di questa squadra. Il modo in cui abbiamo giocato negli ultimi anni è stato possibile solo grazie a lui. Ecco perché sono davvero felice che si sia potuto allenare per la maggior parte del tempo qui in Austria finora e tutto sembra davvero a posto”. Niente Firmino, dunque, per i bianconeri: l’ipotesi di vedere il brasiliano in maglia bianconera è destinata a tramontare quasi subito.