Calciomercato Juventus, Rabiot lo ha capito: ecco la data dell’addio

Calciomercato, il futuro di Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus: ultim’ora Sky sul futuro del centrocampista francese.

Che non ci sia più posto per Rabiot nello scacchiere tattico della Juventus è ormai acclarato. Che i bianconeri stiano facendo tutto il possibile per venderlo, pure.

E così, sorprende fino ad un certo punto l’ultima indiscrezione rilanciata da Sky, secondo cui nelle ultime ore l’entourage del centrocampista francese si sarebbe fatto avanti con il Monaco. I monegaschi hanno bisogno di un innesto importante in grado di puntellare la zona nevralgica del campo, e potrebbero prendere in considerazione il “dossier” di Rabiot, legato alla Juve da un contratto fino al 2023. Ovviamente sarà necessario discutere delle condizioni d’ingaggio: Rabiot percepisce attualmente 7 milioni di euro annui, cifra improponibile in un contesto come quello monegasco.

Le parti potrebbero però approfondire i discorsi dopo la fine dei preliminari di Champions League della squadra francese, con il Monaco che sarà impegnato nel doppio confronto con il Psg. Situazione dunque da monitorare: dopo i rumours provenienti dall’Inghilterra, e voci insistenti circa un possibile ritorno di Rabiot all’ombra della Tour Eiffel, ecco che nelle ultime ore si è fatta strada l’ipotesi Monaco. Staremo a vedere quello che succederà.