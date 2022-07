Calciomercato, Ronaldo lo regala alla Juventus: ennesimo ritorno di fiamma

Il calciomercato della Juventus continua a regalare rumors e indiscrezioni che riguardano le future mosse della società bianconera.

La dirigenza non è ancora sazia dopo gli arrivi di Di Maria, Bremer e Pogba. L’obiettivo è quello di rendere sempre più forte la squadra di Allegri e per questo motivo si inseguono altri elementi. Al momento la priorità rimane l’acquisto di un playmaker che sappia dettare i ritmi della manovra e quello di una punta che possa essere sia il vice di Vlahovic che partner del bomber ex Fiorentina.

Nel frattempo la formazione bianconera lavora negli States, dove sta disputando una tournee che è iniziata con il successo per 2-0 sul Guadalajara e proseguita con il pareggio con il Barcellona. Domenica l’ultimo test contro il Real Madrid dal quale arriveranno senz’altro altre utili indicazioni per mister Allegri. Ma è sempre il mercato a tenere banco.

Calciomercato Juventus, torna in auge la pista Martial

Serve ancora una pedina in attacco, un giocatore che abbia determinate qualità sia fisiche che tecniche. Caratteristiche incarnate al meglio da Alvaro Morata, il cui ritorno continua ad essere l’obiettivo primario. Tuttavia, viste le difficoltà ad arrivare all’accordo con l’Atletico, si seguono altre piste. Tra cui quella che porta a Martial, attaccante del Manchester United. Un affare che pare possibile – ne ha parlato anche Momblano a “Juventibus” – soprattutto nel caso in cui Cristiano Ronaldo rimarrà ai Red Devils. Con la permanenza del portoghese alla corte di Ten Hag il club inglese infatti potrebbe prendere in considerazione di cedere il calciatore francese. Nessuna fretta per la Juventus: c’è ancora più di un mese per chiudere le trattative.