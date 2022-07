La Juventus prosegue nel suo percorso di preparazione all’inizio del campionato di serie A ma le tegole non mancano di certo in questa fase.

La squadra allenata da Massimiliano Allegri si trova ormai da qualche giorno negli Stati Uniti dove sta disputando delle amichevoli. Dopo la vittoria sul Chivas Guadalajara per -0 e il pareggio contro il Barcellona, domenica nella notte italiana i bianconeri saranno impegnati contro il fortissimo Real Madrid di Carlo Ancelotti. Un test durissimo utile comunque per verificare i progressi della squadra.

Lla Juventus non potrà contare su Paul Pogba, grande colpo di calciomercato dell’estate che purtroppo è già finito ai box per un problema al ginocchio. Una tegola per Allegri che sarà costretto a rinunciare al francese per diverso tempo. Assenza che potrebbe condizionare e non poco anche le strategie di mercato del club.

Calciomercato Juventus, Pogba rischia di tornare in campo nel 2023

Come ha spiegato oggi la Gazzetta dello Sport per il francese sta per arrivare il momento di prendere una decisione importante per la stagione appena iniziata. Non bisogna dimenticare infatti che a novembre si disputerà il mondiale in Qatar, appuntamento al quale ovviamente Pogba non vorrebbe rinunciare.

Il quotidiano sportivo spiega come nelle prossime ore ci sarà un consulto per capire quale sia la soluzione migliore per il centrocampista transalpino. Un intervento risolutivo potrebbe infatti mettere in pericolo la sua partecipazione al mondiale, con il rischio di poter tornare in campo solamente nel 2023. Ad ogni modo Pogba deciderà d’accordo con il club quale sarà la soluzione migliore per poter essere a disposizione nel minor tempo possibile.