Calciomercato Juventus, affare saltato: “Non parte più”

E’ sempre il calciomercato a tenere banco in casa Juventus e non potrebbe essere altrimenti visto che è vicino l’inizio del prossimo campionato.

Poco più di 15 giorni al fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo, con mister Allegri che in questa fase sta valutando uomini e schemi durante la tournee che la sua squadra sta disputando in America. Di mezzo ci si è messa anche la sfortuna, visto l’infortunio di Pogba che potrebbe in parte far cambiare le strategie di mercato di Cherubini e soci.

Una cosa sembra chiara, ovvero che per cercare di vincere lo scudetto e farsi largo in Europa la Juventus ha bisogno di altri innesti per completare la rosa e renderla sempre più competitiva. Serve soprattutto un playmaker, probabilmente un esterno sinistro ma in primis un giocatore che possa ricoprire più ruoli nel reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, Tuchel vuole tenersi stretto Werner

Poprio per quanto riguarda l’attacco bianconero ci sono tante piste che la società starebbe seguendo per regalare a mister Allegri quella pedina di cui ha bisogno. Il tecnico preferirebbe il ritorno di Morata dall’Atletico Madrid, ma gli spagnoli non hanno intenzione di abbassare il prezzo del cartellino del centravanti e il tempo inizia a stringere. Meglio aprire anche altre piste, quelle che portano a Firmino e Muriel. Un’altra alternativa invece potrebbe presto sfumare. Un nome accostato alla Juventus infatti è anche quello di Timo Werner del Chelsea. Bomber che viene corteggiato anche da altri club come Dortmund e Lipsia. Come riporta in Germania “Kicker” il destino del bomber tedesco potrebbe cambiare. Il tecnico del Chelsea Tuchel avrebbe infatti chiesto al club di non lasciarlo partire, mettendolo al centro del progetto. Chi cerca un attaccante insomma è destinato a guardare altrove.