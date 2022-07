Calciomercato, effetto domino Cristiano Ronaldo: gratis alla Juventus

Calciomercato Juventus, una trattativa che si sbloccherebbe solo in base a determinate situazioni, può arrivare così.

La Juventus valuta l’alternativa offensiva a Morata. Se lo spagnolo non dovesse arrivare, Martial potrebbe essere l’alternativa ideale. Già in passato il francese fu accostato proprio ai bianconeri e adesso sarebbe lui il preferito e valida alternativa a Morata.

Ma il tutto, come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ dipenderà da CR7. Se il portoghese dovesse decidere di rimanere ai Red Devils, allora, gli spazi per Martial sarebbero nuovamente compromessi e a quel punto il francese potrebbe scegliere la nuova avventura bianconera.

Calciomercato Juventus, effetto domino CR7, se rimane al Manchester Martial si libera

Martial è uno dei profili preferiti dalla dirigenza bianconera perché può effettuare il doppio ruolo in attacco, a differenza di altri profili del calibro di Muriel e Arnautovic che sono sempre accostati al mercato bianconero.

Ma tutto, come detto poc’anzi, dipenderà anche dalle volontà dell’ex bianconero CR7. Se Ronaldo infatti decidesse di lasciare il Manchester per Martial si aprirebbe di nuovo uno spazio, diversamente invece se CR7 dovesse rimanere a quel punto il francese se ne andrà sicuramente. Non ci resta che aspettare l’evolversi dell’operazione consapevoli che la Juventus sceglierà il meglio possibile per Allegri.