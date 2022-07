Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: il “giustiziere” di Sarri da Allegri

Calciomercato Juventus, il “giustiziere” di Sarri ritorna nei radar bianconeri per rinforzare l’attacco. Ultim’ora Sky.

Importante novità in merito ai papabili nomi nella lista degli attaccanti da consegnare a Max Allegri.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, i bianconeri avrebbero cominciato a prendere in seria considerazione per il reparto offensivo anche Memphis Depay: per l’attaccante di proprietà del Barcellona ex Lione – che estromise proprio la Juve di Sarri dalla fase ad eliminazione diretta della Champions League – non ci sarebbero stati ancora dei contatti diretti con i blaugrana, ma è un profilo che non può non essere preso in considerazione.

Complice il mercato sontuoso di cui il Barcellona fin qui si è reso protagonista, gli spazi per Depay vanno inevitabilmente restringendosi: legato ai blaugrana da un contratto in scadenza nel 2023, l’attaccante olandese è finito nuovamente sul mercato. Ricordiamo che già l’inverno scorso si vociferava di un possibile approdo di Depay all’ombra della Mole, nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Alvaro Morata a compiere il percorso inverso. A distanza di mesi, ecco che la pista Delay-Juve potrebbe improvvisamente riprendere quota. Chiaramente al momento si tratta di pour parler, e una trattativa concreta non è stata ancora imbastita: staremo a vedere, però, quello che succederà.