Calciomercato Juventus, la svolta è arrivata: offerti 60 milioni per Milinkovic

Rumors, rumors e ancora rumors che coinvolgono il calciomercato della Juventus. Quali saranno le prossime mosse del club bianconero?

Una cosa è certa, ovvero che la società non sta lesinando gli sforzi per far si che l’undici di Allegri possa essere competitivo sia in Italia che in Europa. Purtroppo un grande colpo come Pogba è stato costretto subito ai box e la speranza della Juventus è che possa tornare a disposizione nel minor tempo possibile. Proprio l’infortunio del francese potrebbe far rivedere qualche piano in entrata e in uscita, lo si capirà già dai prossimi giorni.

L’allenatore bianconero vuole un playmaker, un giocatore che sappia prendere in mano la squadra e condurla sul piano del gioco. Ma alla Juve serve anche un nuovo attaccante e anche un laterale che garantisca corsa e qualità. Insomma c’è ancora tanto da fare e pazienza se qualche innesto arriverà magari quando il campionato sarà già iniziato.

Calciomercato Juventus, assalto United per Milinkovic-Savic

Come detto rimane da capire per quanto tempo rimarrà fuori Pogba e Allegri dovrà prendere anche una decisione sul futuro di Rovella, Fagioli e Miretti. Uno di loro sembra destinato a rimanere in prima squadra, gli altri probabilmente saranno ceduti in prestito. Un sogno per rinforzare la linea mediana continua a rimanere Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Calciatore che non ha bisogno di presentazioni, un vero campione capace di fare la differenza. Tuttavia il futuro del serbo potrebbe essere in Inghilterra. Come infatti riporta il “Daily Mail” il Manchester United avrebbe rotto gli indugi per convincere la Lazio a cedere il calciatore. Mettendo sul piatto 50 milioni di euro più 10 di bonus per ottenere il suo cartellino. Un affare dunque che porterebbe Milinkovic lontano dalla Juventus.