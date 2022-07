Calciomercato, annuncio in diretta: “Juventus-Wijnaldum: è successo davvero”

Calciomercato, i bianconeri dovranno intervenire al più presto per sistemare il centrocampo dopo l’infortunio occorso a Pogba.

José Mourinho lo aspetta. L’intera tifoseria della Roma non sta nella pelle e non vede l’ora di poter brindare per un altro grande colpo messo a segno dalla società giallorossa. Se esistesse uno “scudetto” per le operazioni di mercato, questo andrebbe consegnato senza ombra di dubbio al club capitolino e al suo direttore generale Tiago Pinto. Che quasi dal nulla ha tirato fuori dal cilindro il “coniglio” Dybala, superando la concorrenza dell’Inter e alzando notevolmente il livello della rosa a disposizione del tecnico portoghese. Ora Pinto sembra davvero a un passo da Georginio Wijnaldum. L’ex luogotenente di Jurgen Klopp al Liverpool e attualmente in uscita dal Psg dopo un anno in cui ha trovato poco spazio.

Certo, poi bisognerà passare dalla prova del campo. Soltanto quella potrà dare il responso definitivo e dire se la Roma sia realmente in grado di poter insidiare Milan, Inter e Juventus. Ma è assurdo non ammettere che un giocatore del calibro dell’olandese vada a corroborare le ambizioni di una squadra che sta provando a colmare il gap con le big.

Calciomercato, “la Juventus non ha mai mollato la pista che porta all’olandese”

Wijnaldum, per un lungo periodo, è stato seguito anche dalla Juventus. Non rappresentava un obiettivo primario ma i bianconeri hanno più volte preso in considerazione l’idea di puntare sull’ex giocatore dei Reds. E non è inverosimile la voce secondo la quale il direttore sportivo Federico Cherubini abbia provato a inserirsi last-minute nella trattativa tra il giocatore e la Roma. Specie dopo l’infortunio che rischia di mettere fuori gioco Paul Pogba per diverso tempo. Inserimento che, secondo il giornalista Furio Focolari di Radio Radio, potrebbe sortire ancora gli effetti sperati. “Occhio perché la Juventus si sta muovendo per disturbare i giallorossi per Wijnaldum”, ha svelato durante la trasmissione radiofonica.