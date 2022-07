Calciomercato Juventus, ultim’ora De Jong: la scelta è senza appello

C’è una sicurezza sul futuro di De Jong. Ecco cosa potrà succedere nel presente del centrocampista olandese.

De Jong è ancora al centro del mercato. Il centrocampista olandese è uno dei più desiderati dai tanti club internazionali. Un giocatore molto duttile che è già considerato, sicuramente, uno dei talenti più consolidati del panorama mondiale. Su di lui si sono mossi i grandi club appena saputa la volontà del Barcellona di cederlo per fare necessariamente cassa.

Su De Jong si sarebbe mossa anche la Juventus che non ha smesso definitivamente di seguirlo. Ma una certezza è già stata svelata. Stando infatti al giornalista ‘Florian Plettenberg’, De Jong non farà parte del Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, De Jong non andrà al Bayern Monaco

De Jong non andrà al Bayern Monaco. Almeno queste sono le dichiarazioni di Plettenberg, che garantisce l’impossibilità della trattativa per il centrocampista olandese.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni si era parlato anche di una possibilità di vederlo in Bundesliga proprio insieme a De Ligt, suo ex compagno ai tempi dell’Ajax. Ma stando allo ‘Sky Sport tedesco’ questo fatto è impossibile, sicuramente, non tramite prestito. Non su un accordo permanente. Insomma per il momento trattasi di un nulla di fatto in attesa di capire quale sarà il destino del giocatore.