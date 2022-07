Calciomercato Juventus, United guastafeste: pressing indiavolato per il “ribelle”

Calciomercato Juventus, il Manchester United non molla la presa. Avanti tutta per l’obiettivo a centrocampo.

Il Manchester United non molla la presa per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo è un desiderio del tecnico Ten hag e potrebbe diventare un obiettivo già perseguibile nel presente.

I Red Devils in piena fase di restyling vogliono giocatori pronti a fare la differenza da subito. Fabian Ruiz è in uscita dalla squadra partenopea ed è un obiettivo seguito da tempo anche dalla Juventus. Ma stando alle ultime indiscrezioni di ‘Erkem Konur’, il Manchester adesso fa sul serio.

Calciomercato Juventus, Manchester pronta a chiudere Fabian Ruiz

Una breve ma concreta lista di trasferimenti. Il Manchester United non molla la presa e Fabian Ruiz continua a rimanere nel mirino. Lo stesso De Laurentis apre alla trattativa e, di conseguenza, sembra evidente un trasferimento in questa sessione di mercato dello spagnolo.

Come sappiamo negli ultimi mesi Fabian Ruiz è finito anche nel mirino dei bianconeri anche se in questo momento la priorità continua a rimanere Paredes. Allegri vuole il suo play il più presto possibile e l’argentino è pronto a sbarcare a Torino già nell’immediato. Ma non è escluso che dopo l’infortunio di Pogba, i bianconeri possano ancora mettere a segno un colpo in mediana anche vista la possibile cessione sia di Arthur che di Rabiot.