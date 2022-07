Calciomercato Juventus, tutto fatto per l’addio: resta in Serie A

Calciomercato Juventus, tutto fatto per la cessione in Serie A. Di seguito i dettagli, ufficialità ad un passo.

I tre nobili approdi di questi mesi, unitamente alle iniziali delusioni acuenti il rammarico per la stagione scorsa, rischiano di far passare in secondo piano il non meno importante incarico di Cherubini di plasmare la squadra anche attraverso le uscite.

Al netto di quelle che sono state le sortite di Dybala, Chiellini, Bernardeschi o Morata, ognuna delle quali sottintendenti necessità e motivazioni differenti, a Torino si sta continuando a cercare di operare al fine di allontanare chi, a detta di Allegri, non possa restare ulteriormente all’ombra della Mole Antonelliana. Anche in questo caso, i motivi possono essere di varia natura.

Basti pensare a quanto accaduto con Aaron Ramsey, alla fine decisosi a rescindere il proprio contratto, al termine di un’esperienza tutt’altro che felice e la cui chiosa ha rappresentato l’ennesimo emblema dell’unica cosa certa del suo passaggio alla Juventus: il fatto che si sia trattato di un investimento sbagliato.

Calciomercato Juventus, tutto fatto per la cessione di Kastanos

In tale ottica, dunque, si leggano anche le ulteriori e possibili uscite di giocatori non più considerati all’altezza ma anche gli allontanamenti dei diversi giovani che si è compreso dover crescere in ambienti diversi e più tranquilli, al fine di poter crescere e maturare con maggiore calma.

Discorso a parte merita invece il cipriota Grigoris Kastanos, reduce dall’esperienza alla Salernitana. Il centrocampista classe 1998, come raccolto da Calciomercato.com, è da considerarsi a tutti gli effetti un nuovo granata campano. In attesa di un’ufficialità ormai prossima, è stato infatti trovato un accordo per il riscatto. Firmerà un contratto fino al 2026.