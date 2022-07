Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: salta tutto

Calciomercato Juventus, gli esuberi continuano a “rallentare” il mercato della Juventus. Dalla Spagna non arrivano buone notizie.

Si aprono inevitabilmente nuovi scenari per quanto riguarda il mercato della Juventus. L’infortunio di Paul Pogba ha complicato tutto e adesso la priorità del direttore sportivo Federico Cherubini è sistemare al più presto un centrocampo che da un giorno all’altro si ritrova orfano di quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo pilastro. La dirigenza aveva deciso di riassoldare il centrocampista francese – andato via sette anni fa dopo un’esperienza fantastica in bianconero – non facendosi sfuggire l’occasione di riprenderselo a parametro zero dopo il mancato rinnovo con il Manchester United.

Pogba rischia di dover saltare tutta la prima parte della stagione che sta per iniziare: un’eventualità che costringe la Juventus a intervenire il prima possibile. Contemporaneamente, tuttavia, Cherubini è chiamato ad accelerare sul fronte cessioni. Un esubero, Aaron Ramsey, ha lasciato definitivamente Torino in settimana. Per il gallese, il cui ingaggio pesava notevolmente sui bilanci societari, si è arrivati alla tanto agognata risoluzione del contratto. Ora non resta da piazzare gli altri che sembrerebbe non facciano più parte del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, in fase di stallo la trattativa con il Valencia per la cessione di Arthur

Uno di questi è il brasiliano Arthur, arrivato nell’estate 2020 all’interno dello scambio con il Barcellona per Miralem Pjanic. Il nazionale carioca tuttavia non è mai riuscito a scalare le gerarchie e convincere appieno gli allenatori che si sono avvicendati sulla panchina bianconera, né Pirlo né Allegri. E ora si sta provando a trovargli una destinazione, visto che l’ex blaugrana interessa a diverse squadre. Arthur, che in questo momento si sta allenando alla Continassa, sembrava vicino all’Arsenal ma a quanto pare nelle ultime ore per lui si è mosso il Valencia di Gennaro Gattuso. Secondo Sky Sport, però, la trattativa con gli spagnoli sarebbe già entrata in una fase di stallo. A Cherubini, infatti, non va giù la formula proposta dal Valencia per prelevare il giocatore: il prestito con condivisione dell’ingaggio.