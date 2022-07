Calciomercato Juventus, Allegri “superato”: il veto su Pjanic è irremovibile

Fiammate di calciomercato sono attese in casa Juventus nei prossimi giorni, c’è da completare la rosa quando manca sempre meno al via della serie A.

La società bianconera finora non ha affatto lesinato gli sforzi, portando alla corte di Allegri quei giocatori in grado di elevare il tasso tecnico della squadra. Purtroppo la fortuna un po’ voltato le spalle alla Juventus, visto l’infortunio occorso a Paul Pogba che lo terrà lontano dai campi per un periodo ancora non bene precisato. Anche McKennie è finito ko e gli infortuni, insomma, potrebbero un po’ cambiare le strategie e le priorità del club.

Allegri a centrocampo ha comunque espresso la volontà di avere a disposizione un playmaker, un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra. Il nome in cima alla lista è quello di Paredes del Psg, ma per arrivare all’argentino saranno necessarie alcune uscite e anche un importante investimento economico. Nelle ultime ore però è tornato in auge anche un altro nome, quello di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, questione playmaker da risolvere

Il calciatore bosniaco è in uscita dal Barcellona, dopo il prestito dello scorso anno al Besiktas. E’ un centrocampista che ha già militato nella Juventus e conosce abbastanza bene le richieste di Allegri per il suo ruolo.

🗣”Su #Pjanic il veto di #Arrivabene resiste ancora. Nonostante #Allegri pensi che per quel ruolo possa andare bene anche un giocatore low-cost.” [ Momblano – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) July 31, 2022

Sarebbe un affare low cost, considerato che l’obiettivo del Barcellona è prima di tutto liberarsi del suo ingaggio. Tuttavia, ha spiegato il giornalista Momblano a “Juventibus”, sull’ex regista della Roma ci sarebbe il veto di Arrivabene. La questione playmaker è comunque apertissima, decisivi i prossimi giorni.