Calciomercato Juventus, altro che Morata: nuovo blitz per il re degli assist

Calciomercato Juventus, bianconeri costretti a rimescolare le carte dopo lo stop di Pogba: l’attaccante spagnolo può passare in secondo piano.

Se è vero che non tutti i mali arrivano per nuocere, la sconfitta patita nell’ultimo test statunitense contro il Real Madrid potrebbe addirittura rivelarsi “salutare” per la Juventus. Ovviamente anche per Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese nel match coi Blancos ha infatti potuto intuire cosa manca ancora alla sua squadra a due settimane dall’inizio del campionato. E soprattutto cosa serve a un mese dalla fine del calciomercato.

Per il tecnico, prima che si infortunasse Pogba, la priorità era trovare un vice-Vlahovic. Palese che l’attaccante serbo abbia bisogno di un ricambio, un “concorrente” che gli faccia anche da stimolo. Fosse per Allegri, il ritorno di Alvaro Morata sarebbe già realtà. Nonostante le smentite circa la volontà di riprendersi lo spagnolo, l’allenatore toscano farebbe di tutto pur di riavere un giocatore duttile come l’iberico. Che al momento non si muove dall’Atletico Madrid, dopo il mancato riscatto da parte della Signora.

Calciomercato Juventus, virata improvvisa su Kostic

E sei i bianconeri fino a una settimana fa erano focalizzati sull’operazione Morata, la lesione al menisco riscontrata dal centrocampista francese rivoluziona completamente i loro piani. Ora bisogna intervenire a centrocampo, specie se Pogba sarà costretto a saltare i primi quattro mesi della nuova stagione, tornando solo nel 2023. Ed ecco che si riaccendono vecchi desideri: oltre a Leandro Paredes, regista del Psg corteggiato da tempo, la Juventus potrebbe improvvisamente ripiombare su Filip Kostic, esterno sforna-assist in uscita dall’Eintracht Francoforte. Il serbo, accostato alla Signora nelle scorse settimane, sembrava vicinissimo al West Ham. Ma, secondo quanto riporta il Corriere di Torino, attenzione al possibile blitz bianconero che potrebbe far cambiare idea al giocatore.