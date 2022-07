Calciomercato Juventus, occasione low cost: spunta il re dei goal impossibili

In questo calciomercato le operazioni della Juventus non sono affatto concluse, la società continua a lavorare ormai senza sosta.

La dirigenza bianconera adesso deve accelerare. Non potrebbe essere altrimenti visto che l’inizio del campionato di serie A sarà solo tra pochi giorni. Il debutto della Juventus è fissato per il 15 agosto contro il Sassuolo e per quella data Allegri vorrebbe avere l’organico al completo. Anche se ci sarà tempo poi fino alla fine del mese per concludere le trattative e rinforzare ancora di più una rosa già competitiva ma che sta avendo qualche problema di troppo a causa degli infortuni.

Non è affatto un mistero che una delle priorità della dirigenza in questo momento è rappresentata dall’attacco, che ha visto partire diverse pedine alla fine della passata stagione. Per ora è arrivato solo Di Maria e dunque c’è la necessità di mettere a segno altri colpi. Zaniolo rimane un obiettivo importante, Berardi un calciatore che sempre piace. Attenzione però agli ultimi rumors.

Calciomercato Juventus, per l’attacco spunta la pista Verde

Come ha riportato Sportmediaset, per la società bianconera ci sarebbe anche un altro nome nella lista dei potenziali colpi per rinforzare la batteria degli esterni. Un calciatore magari poco reclamizzato ma che si è messo in luce in serie A per il suo talento, segnando alle volte delle reti spettacolari e incredibili. Stiamo parlando di Daniele Verde, calciatore in forza allo Spezia. Una punta decisamente importante per i liguri, che potrebbe essere però attratta dall’opportunità di giocare in un grande club e puntare a vincere. Staremo a vedere dunque se nei prossimi giorni i bianconeri cercheranno di strappare il sì non solo del calciatore ma anche del suo club.