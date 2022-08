Calciomercato Juventus, colpo di scena fulminante: Arthur ha detto sì

Calciomercato Juventus, possibile svolta nella trattativa tra i bianconeri e il club spagnolo per la cessione del centrocampista.

Parallelamente alle operazioni in entrata la Juventus è impegnata a piazzare gli esuberi e questa dovrebbe essere la settimana decisiva per alcuni di loro. Quella in cui potrebbe decollare finalmente anche il mercato in uscita del club bianconero. Fare ulteriore spazio in rosa e ridurre il monte ingaggi, d’altronde, rappresentano due passaggi inevitabili per poter effettuare quei colpi che il diesse Federico Cherubini ha in canna da diverse settimane.

Ora sembrano essere il centrocampo e l’attacco le priorità: per quanto riguarda il primo, si proverà a portare a Torino Leandro Paredes. Il suo arrivo appare indispensabile dopo l’infortunio di Paul Pogba, che rischia di restare fuori fino a dicembre. Davanti, invece, i dirigenti della Vecchia Signora si stanno concentrando sulla figura del vice-Vlahovic. Un attaccante d’esperienza e che accetti di svolgere un ruolo da gregario. Massimiliano Allegri vedrebbe bene il ritorno di Alvaro Morata. Per riprendersi lo spagnolo, tuttavia, bisognerà esaudire le richieste esose dell’Atletico Madrid, che di “sconti” non vuole sentirne parlare.

Calciomercato Juventus, Arthur ha dato l’ok al trasferimento in Spagna

L’arrivo di Paredes dal Psg – che ha già dato l’ok per il trasferimento in Italia – è concatenato alla cessione del brasiliano Arthur, fuori dal progetto dell’allenatore livornese. Il fatto che l’ex Barcellona sia rimasto ad allenarsi alla Continassa mentre il resto della squadra è partita alla volta degli States per la tournée americana la dice lunga sulla marginalità del giocatore. La trattativa con l’Arsenal oggi è un lontano ricordo. Su Arthur si è precipitato in tutta fretta il Valencia di Gennaro Gattuso, che vorrebbe riportare il brasiliano in Spagna ma con la formula del prestito. Chiedendo oltretutto alla Juventus di contribuire al pagamento del suo stipendio. Mentre le due società lavorano per trovare un accordo, secondo il giornalista Marco Conterio Arthur avrebbe detto sì al ritorno in Liga.