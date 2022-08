Calciomercato Juventus, bomba dalla Francia: contatto ufficiale per Zaniolo

Calciomercato Juventus, il fantasista continua ad essere appetito da diverse squadre: in settimana altro incontro.

Un’occasione mancata oppure solo un allontanamento “tattico” in attesa di tempi migliori? A prescindere da quale possa essere la risposta, è ormai evidente che la Juventus abbia accantonato qualunque desiderio riguardo a Nicolò Zaniolo. A giugno i bianconeri sembravano vicinissimi al fantasista della Roma e quello con il protagonista dell’ultima finale di Conference League – suo il gol cha regalato al club capitolino il suo primo trionfo continentale – aveva tutta l’aria di un matrimonio possibile.

I segnali, d’altronde, c’erano tutti. Zaniolo continuava a nicchiare sul rinnovo di contratto, accogliendo in maniera molto tiepida le aperture del direttore generale Tiago Pinto. Un “mal di pancia” evidentemente guarito nel ritiro in Portogallo e – con ogni probabilità – dall’incontro con il suo allenatore José Mourinho. Avrà giocato un ruolo importante anche la mossa Dybala, garanzia sulle ambizioni di una proprietà che vuole puntare in alto dopo aver riacceso l’entusiasmo in una piazza che da anni non provava certe sensazioni.

Calciomercato Juventus, in settimana incontro tra la Roma e il Tottenham per il giocatore

Fatto sta che adesso nel futuro del giovane attaccante sembra esserci esclusivamente la Roma. E la Juventus? Per adesso attende, con la consapevolezza che Zaniolo non rappresenta più una priorità come lo era invece un mese fa. L’infortunio occorso a Pogba e la necessità di continuare a sistemare la difesa dopo gli addii di de Ligt e Chiellini rischiano di far tramontare definitivamente la trattativa. Stando alle indiscrezioni che arrivano dalla Francia, invece, Zaniolo avrebbe attirato le attenzioni del Tottenham di Antonio Conte, la nuova pretendente del giovane calciatore originario di La Spezia. Nei prossimi giorni, secondo “Footmercato”, ci sarà un incontro la Roma e gli Spurs per parlare del classe ’99.