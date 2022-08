Calciomercato Juventus, colpaccio alla Bremer: sorpasso last minute

Calciomercato Juventus, per il colpo alla Bremer occhio alle prossime 48-72 ore. Le ultimissime.

La Juventus fa sul serio. Il mercato bianconero è entrato nella sua fase più calda, e volente o nolente alcuni nodi importanti dovranno essere sbrogliati a stretto giro di posta.

Uno di questi porta dritti a Kostic: per l’esterno serbo, l’Eintracht Francoforte ha praticamente raggiunto un’intesa di massima con il West Ham, disposto ad accontentare in toto le richieste del fluidificante di fascia, disposto a privarsi del proprio gioiello a fronte di un’offerta da circa 15 milioni di euro. Soldi che la Juve al momento non ha mai messo sul piatto. Tuttavia, stando a quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, la “Vecchia Signora” potrebbe anche entrare nell’ordine di idee di inserirsi con prepotenza nell’affare, soffiando sul filo di lana Kostic agli Hammers.

Come evidenziato da Alfredo Pedullà, le prossime 48-72 ore potrebbe risultare assolutamente decisive per la chiusura dell’affare, in un senso o nell’altro. Il serbo aspetta la Juve, ma non lo farà in eterno: ragion per cui, Cherubini avrebbe in teoria ancora lo spazio e il tempo sufficiente per un blitz a sorpresa. L’ipotesi Inter, al momento, è molto più sbiadita.