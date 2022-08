Calciomercato, la Juventus non ne può più: “Ecco la prima offerta per Milinkovic”

Calciomercato Juventus, nonostante i vari pareri contrastanti da una pagina insider arriva la prima offerta per Milinkovic.

Si è parlato di diversi pareri discordati sulla questione Milinkovic-Savic, c’è infatti chi è convinto sul fatto che la Juventus, adesso, non possa permettersi di comprare il sergente in mediana ma stando alla pagina insider ‘Enganche’, su Twitter, viene svelata la prima offerta per il centrocampista.

Si tratterebbe infatti di un’offerta da 50 milioni di euro ma senza contropartite. Ma non è nemmeno escluso che nelle prossime ore possa essere aggiunto anche una possibile giovane, su tutti c’è il nome di Rovella in uscita che potrebbe fare al caso della Lazio.

Calciomercato Juventus, rilancio per Savic | 50 milioni sul piatto

Un’offerta mozzafiato che potrebbe anche coinvolgere una contropartita tecnica. Nulla è ancora ufficiale ma stando alla pagina insider bianconera, la Juventus è intenzionata a fare sul serio per un profilo seguito già da diverso tempo.

Complice anche l’infortunio di Pogba che potrebbe tenere fuori il francese a lungo, anche cinque mesi. La Juventus non vuole certamente rimanere scoperta in mediana. C’è bisogno di ancora un grande acquisto e per caratteristiche tecniche il giocatore in questione permetterebbe un evidente upgrade tecnico. Certamente con l’acquisto di Savic, i bianconeri si rinforzerebbero notevolmente anche a livello europeo, mettendo, di fatto, due tra i centrocampisti più forti in rosa: cioè Pogba e appunto Savic.