Calciomercato, Depay alla Juventus: la firma è doppia

Un colpo per reparto, almeno questa pare essere l’intenzione della Juventus in questo ultimo mese di calciomercato estivo.

C’è ancora questo mese di agosto per chiudere le trattative già imbastite e regalare a mister Allegri quelle pedine delle quali il tecnico ha bisogno per poter puntare allo scudetto. Tornare a vincere e farlo subito: è questa la missione di una Juventus che vuole iniziare la stagione con il piede giusto. Non perdendo terreno dalle altre rivali per il tricolore.

Come detto serve un rinforzo per ogni zona del campo, soprattutto in attacco, dove al termine della passata stagione diversi giocatori hanno lasciato la maglia bianconera. Come ad esempio Morata e Dybala: chi arriverà alla Juventus per prenderne il posto?

Calciomercato Juventus, Depay può arrivare in prestito con obbligo di riscatto

Allegri probabilmente preferirebbe il ritorno a Torino di Alvaro Morata, giocatore le conosce già a menadito i suoi schemi e che sa giostrare sia da centravanti che come esterno di sinistra. Tuttavia l’Atlético Madrid che ne detiene il cartellino non sembra essere propenso a fare sconti. Dalla Spagna spunta però un nuovo rumors che riguarda Memphis Depay, attaccante del Barcellona. Secondo infatti quanto riportato dal “Mundo Deportivo” l’attaccante olandese potrebbe prolungare il suo accordo con i blaugrana per un’altra stagione. Un passo necessario per potersi poi trasferire alla Juventus in prestito con obbligo di riscatto. Con i bianconeri che dovrebbero poi versare 20 milioni di euro per accaparrarsi il suo cartellino. In ogni caso una decisione in merito il club torinese dovrà prenderla al più presto, rompendo gli indugi visto l’imminente inizio del campionato.