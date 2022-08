Calciomercato Juventus, avventura alla fine | Lo dicono anche i bookmaker

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto caldo e non potrebbe essere altrimenti visto che agosto è già iniziato.

La prima giornata del campionato di serie A è in programma a Ferragosto per i bianconeri, che dovranno vedersela contro il Sassuolo. Per quella data mister Allegri avrebbe voluto probabilmente l’organico al completo, ma difficilmente sarà così. Ci sarà tempo fino alla fine del mese per chiudere le trattative ma la dirigenza è ormai al lavoro da tempo e sta cercando di stringere.

Finora sono tre i volti nuovi alla corte dell’allenatore livornese e l’impressione è che di innesti ne serviranno altrettanti. A centrocampo i piani del club potrebbero essere un po’ stravolti dall’infortunio di Pogba, ma si cerca con costanza un nuovo playmaker. Con Paredes e Pjanic che sembrano essere i nomi caldi, anche se i rumors sono tanti. In calendario però ci sono anche delle cessioni.

Calciomercato Juventus, Rabiot via in lavagna a “solo” 1.40

Il primo centrocampista a lasciare la Juventus è stato Ramsey, che ha trovato l’accordo con il club per la risoluzione del suo contratto. In procinto di essere ceduto c’è anche Arthur. Il centrocampista brasiliano sembra essere vicino al Valencia. Ma anche per Adrien Rabiot l’avventura alla Juve sembra essere arrivata al capolinea. Tant’è che – come si legge su Agipronews – gli analisti della Snai quotano 1.40 la sua cessione durante l’estate. Una quota decisamente bassa per un calciatore che in serie A non ha espresso tutto il suo talento. Sempre per gli analisti possibile l’arrivo di Torreira, l’approdo a Torino dell’uruguaiano ex Fiorentina è in lavagna a 5.