Calciomercato Juventus, doppio colpaccio in mediana: svolta imminente

Calciomercato Juventus, svolta improvvisa in mediana. Adesso sarebbero potenzialmente quattro le operazioni.

I bianconeri fanno i conti con le possibili uscite e valutano anche gli acquisti da farsi. C’è sempre molto ottimismo per l’operazione Paredes ormai in dirittura d’arrivo.

L’ex romanista non è però l’unico possibile nuovo arrivo. I bianconeri cederanno Arthur quasi sicuramente, sempre più vicino il passaggio al Valencia. Ma insieme al brasiliano potrebbe partire anche Rabiot che ha interessi concreti dalla Francia.

Calciomercato Juventus, restauro in mediana | Chi entra e chi esce

Da ‘La Stampa’ arrivano notizie molto confortanti per l’operazione Paredes: la trattativa è ben avviata e la fumata bianca sarà prossima. L’operazione potrebbe concludersi in tempi celeri tramite un prestito oneroso con diritto di riscatto. 15 milioni sarà la cifra.

E inoltre, come detto poc’anzi, si attende anche la fumata bianca per la cession di Arthur (in prestito da Gattuso al Valencia con 50% dello stipendio a carico dei bianconeri). Il Monaco invece continua ad interessarsi a Rabiot e se i bianconeri dovessero mettere a segno queste due cessioni arriverebbe un altro clamoroso colpo in entrata. L’utopia sarebbe vedere il sergente Sergej Milinkovic-Savic, operazione difficile ma tutt’altro che impossibile.