Calciomercato Juventus, cessione lampo: sta per volare in Turchia

Calciomercato Juventus, cessione lampo e approdo in Turchia. Così può sbloccarsi il cerchio coinvolgente anche la Vecchia Signora.

Con il campionato ormai alle porte, gran parte delle squadre di Serie A risultano essere pressoché definite nella propria ossatura principale. La stessa Juventus, chiamata dal doversi risollevare dopo le ultime parentesi non proprio felici, ha cambiato tanti aspetti e giocatori, attraverso una campagna acquisti ben ponderata sia in entrata che in uscita.

Resta però adesso da comprendere in che modo effettuare le ultime e importanti modifiche, al fine di consegnare ad Allegri uno scacchiere completo e che possa risultare all’altezza degli obiettivi, anche dopo alcuni imprevisti come l’infortunio di Pogba.

Calciomercato Juventus, Rugani al Galatasaray

In attesa di comprendere come la società reagirà allo stop del Polpo, a Torino si continua a monitorare con attenzione qualsiasi movimento che vada a interessare la regione arretrata, ad oggi rappresentante quella con maggiore necessità di cambiamento. Non basterà infatti l’approdo di Bremer per ovviare alle uscite di Chiellini e de Ligt.

In queste settimane, in particolar modo, si è parlato della forte ingerenza da questo punto di vista di quello che sarebbe stato il futuro di Rugani, da tempo ormai ai margini del progetto e un cui ipotetico approdo al Bologna sembrava poter catalizzare un vero e proprio effetto domino.

Il trasferimento in terra felsinea non è più avvenuto ma è giusto evidenziare come il futuro dell’ex Empoli continui a risultare palesemente lontano dal Piemonte. In particolar modo, come raccolto da “La Gazzetta dello Sport” su di lui c’è il forte interesse del Galatasaray, rappresentante una soluzione gradita al giocatore. Si può chiudere a breve, sbloccando di fatto Cherubini.