Calciomercato, scambio con la Juventus per Gundogan: offerta shock

Continuano ad esserci tante voci e rumors riguardo le prossime mosse di calciomercato della Juventus in questo caldo mese di agosto.

Manca ormai pochissimo all’inizio del prossimo campionato di serie A, visto che nel giorno di Ferragosto la squadra di Allegri scenderà in campo per affrontare il Sassuolo. L’allenatore livornese avrebbe voluto avere senz’altro la rosa al completo prima del via del torneo, ma probabilmente occorrerà ancora tempo affinché possano arrivare gli altri rinforzi necessari per creare una Juventus forte e competitiva sia in Italia che in Champions League.

Mancano all’appello almeno tre pedine da portare a Torino nel corso dei prossimi giorni e la dirigenza è pronta a fare anche degli investimenti importanti per accontentare le richieste del tecnico. Novità in arrivo sembrano esserci soprattutto a centrocampo, con alcune cessioni all’orizzonte e una strategia che potrebbe cambiare a breve.

Calciomercato Juventus, Gundogan sul piatto per arrivare ad Arthur

E’ da valutare infatti con molta attenzione la tempistica riguardo l’assenza per l’infortunio di Paul Pogba, che potrebbe rimanere fuori dai giochi per diverso tempo. Dall’Inghilterra rimbalza una nuova voce riguardo un colpo che la Juve potrebbe mettere a segno a centrocampo proprio per sopperire all’assenza del francese. In Inghilterra “The Sun” infatti parla di una offerta del Manchester City: la formazione allenata da Guardiola sarebbe pronta a mettere sul piatto infatti Gundogan come parziale contropartita per arrivare al cartellino di Arthur, che è uscita dai bianconeri. Un affare non impossibile, che potrebbe accontentare entrambi gli allenatori e le società. Gundogan è un centrocampista di spessore internazionale, che si avvia all’ultimo anno di contratto con la maglia dei citizes: un elemento di esperienza che potrebbe davvero far comodo alla Juventus in questa stagione.