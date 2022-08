Calciomercato, Depay alla Juventus: la decisione è definitiva

Calciomercato Juventus, adesso si è presa una decisione definitiva sulla possibilità di vedere l’olandese in bianconero.

Depay alla Juventus è stato per lungo tempo un grande tormentone estivo. Il classe 1994 è finito nella lizza dei possibili vice Vlahovic. Vuoi per ragioni puramente tattiche, viste le caratteristiche del profilo in questione, vuoi anche per l’esperienza internazionale maturata nella sua carriera.

Ma adesso, stando al ‘Corriere dello Sport’, l’ex Lione non sarebbe più uno dei predestinati per vestire la maglia bianconera. Stando al quotidiano sportivo, la stessa Juventus (per il momento) avrebbe altre priorità. Trattasi chiaramente di giocatori più idonei al tipo di gioco voluto da mister Allegri.

Calciomercato Juventus, Depay non è più la priorità

L’olandese, dunque, può considerarsi quasi un operazione chiusa. Nel senso, la Juventus adesso andrebbe su altri obiettivi. Morata è lontano e Muriel sembra il predestinato per diventare il prossimo attaccante e il cosiddetto vice Vlahovic in attacco.

Stando a quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il nome dell’ex giocatore del Lione in questo momento, però, non scalderebbe gli animi ai piani alti della Vecchia Signora, che, quindi, non avrebbe intenzione di fare passi concreti per portarlo in Serie A. Vedremo dunque come si evolverà la questione attaccanti in tal senso.