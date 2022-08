Calciomercato Juventus, c’è la prima offerta ufficiale per Leandro Paredes, obiettivo principale di Cherubini in questa fase della campagna acquisti.

Dopo una stagione non felicissima, a Torino si è diffusa un’unisona consapevolezza del dover migliorare con grande intelligenza una squadra intenzionata a non vivere più annate senza alcun trionfo, in modo quasi antisimmetrico al proprio passato e alla propria storia.

Fin qui la dirigenza si è distinta per ottime operazione, rappresentanti un ibrido tra solide e sagge realtà, nonché prospetti notevoli e dai margini di crescita importanti. Si pensi, in quest’ultimo caso a Bremer e Gatti mentre si legga nei nomi di Pogba e Di Maria l’esempio della prima tipologia di giocatori nominata.

Calciomercato Juventus, prima offerta ufficiale per Paredes

Resta però adesso da comprendere come si chioserà la campagna acquisti bianconera, destinata a regalare importanti novità non solo in uscita ma anche su un fronte in entrata che dovrà consegnare ad Allegri almeno un vice-Vlahovic e un nuovo centrocampista.

Indipendentemente da quelle che sono le condizioni di Pogba, destinate ad essere monitorate nel tempo e gestite in modo preventivo al fine di evitare l’operazione, la Juventus dovrà regalarsi almeno un altro centrocampista, soprattutto se si pensa alla sempre più vicina cessione di Arthur, ad un passo dal ritorno in Liga, dove abbraccerà Gattuso in quel di Valencia.

Da almeno un mese a questa parte, l’ex Roma ed Empoli, Leandro Paredes, rappresenta un concreto obiettivo. L’argentino vuole la Juventus e lo stesso PSG è disposto a liberarsi del centrocampista. La palla adesso passa al club sabaudo che, a detta di Dario Pellegrini de “Il Tirreno”, è prossima all’avanzare un’offerta ufficiale di prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.