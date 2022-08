Calciomercato, Juventus e Inter beffate all’improvviso: firma a sorpresa

Calciomercato Juventus, stravolgimento totale e doppia beffa in Serie A. Ecco gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport.

Come raccontatovi in questi minuti, in quel di Torino sta aumentando la fiducia per l’approdo di un giocatore a lungo seguito in passato e il cui nome è tornato nuovamente in pole alla wish list redatta da Allegri, Cherubini e colleghi.

Il riferimento a Kostic è chiaro, soprattutto alla luce dell’esigenza del mister toscano di garantirsi nuovi elementi che possano acuire le profondità e le qualità offensive. Come spesso evidenziato, infatti, la Juve necessita ancora di qualche accorgimento in quasi ogni regione di campo.

A partire da quel reparto centrale rimasto subito privato di Paul Pogba, il cui rientro è previsto tra circa un mese ma la cui situazione con ogni probabilità porterà i bianconeri a regalarsi almeno un ultimo giocatore in questo reparto.

Calciomercato Juventus, rinnovo a sorpresa per Milenkovic

A ciò si aggiunga il discorso legato alla difesa, necessitante di un ulteriore corroboramento dopo l’addio di de Ligt e il doppio approdo Bremer-Gatti, ad oggi non ancora sufficiente per poter considerare la zona difensiva totalmente completa. Su tale fronte, senza dimenticare anche dell’esigenza di abbracciare un degno vice-Vlahovic, giungono significativi aggiornamenti.

I nomi fin qui monitorati sono infatti numerosi e, tra i vari, da tempo si segnala quello di Nikola Milenkovic, considerato in uscita dalla Fiorentina e corteggiato e conteso tra Inter e Juventus. Su tale fronte, però, giunge l’inattesa ricostruzione di Sky Sport, secondo la quale Pradé e adepti starebbero cercando di trovare un punto di incontro per rinnovare un contratto ad oggi in scadenza fra meno di dodici mesi. Seguiranno aggiornamenti.