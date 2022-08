Calciomercato Juventus, poker in serbo: all in Allegri

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti ad accogliere almeno tre grandi colpi tutti provenienti dalla Serbia.

La Juventus si appresta a fare un colpo triplo dalla Serbia. Allegri infatti, oltre a Dusan Vlahovic per la prossima stagione e nella migliore delle ipotesi, potrebbe avere – addirittura- ben quattro giocatori provenienti dalla Serbia.

Non solo Vlahovic. La Juventus potrebbe andare incontro ad un colpo quadruplo tutto made in Serbia. Dopo Dusan, infatti, i bianconeri hanno nell’obiettivo di questa sessione di mercato ancora tre giocatori, tutti in ruoli diversi e tutti fondamentali. Stiamo parlando di Kostic, Milenkovic e il sogno Milinkovic-Savic

Calciomercato Juventus, non solo Vlahovic | Altri tre gioielli dalla Serbia possono arrivare

Quello che sicuramente è più vicino in questo momento è Kostic. L’esterno serbo piace molto ai bianconeri e lo stesso avrebbe già aperto alla possibilità del trasferimento a Torino sotto la Mole. E poi c’è anche il difensore della Fiorentina, che nonostante i grandi interessi mossi dall’Inghilterra potrebbe rimanere in Italia e scegliere proprio i bianconeri. Stiamo parlando di Milenkovic.

Ma ultimo e forse anche il più importante, come palmares e qualità in generale è senza dubbio Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è chiaramente uno dei più desiderati in Serie A. Lui è il desiderio numero uno per fare la differenza in mediana ma i costi sono alti e trattare con Lotito non sarà semplice. L’attuale infortunio di Pogba potrebbe però convincere i bianconeri ad investire in modo pesante così da regalarsi un autentico top player del ruolo.