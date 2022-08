Calciomercato Juventus, l’annuncio a TV PLAY | “Vuole andare via a zero”

Sono giorni sempre più caldi per il calciomercato di una Juventus che adesso deve pensare al più presto a completare l’organico.

Il campionato è ormai alle porte e la dirigenza bianconera deve sciogliere ancora dei nodi importanti riguardo il suo mercato. Dopo aver ingaggiato tre calciatori di spessore come Pogba, Bremer e Di Maria, adesso si cercheranno almeno altri tre elementi per completare la rosa e aumentare la possibilità di scelta di Allegri nel corso della stagione.

In attacco alla fine della stagione passata sono andati via Dybala e Morata, senza dimenticare l’esterno Bernardeschi. Per questo motivo serve almeno un altro volto nuovo dopo l’arrivo di Di Maria, bisognerà capire quale sarà la volontà dell’allenatore. Tra i nomi caldi c’è anche quello di Memphis Depay del Barcellona, ma da tempo ormai in procinto di lasciare gli spagnoli.

Calciomercato Juventus, Depay vuole andare via da Barcellona a parametro zero

“Inizialmente Depay era stato preso per fare il titolare, poi sono arrivati Aubameyang e Lewandowski ed il giocatore non è più nei piani del Barcellona. Si tratta su prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni, ma il giocatore ha altre idee. Depay si sente in credito con la società e vorrebbe dire addio a zero e scegliere da solo il suo futuro. È una situazione tutto da divenire”. Sono queste le parole di Marta Fernandez, giornalista di Sport, a Calciomercato.it on onda su TvPlay. Parole che di fatto sottolineano come il calciatore sia ormai in uscita dai blaugrana e potrebbe essere senz’altro più che una valida alternativa a Morata, anche se l’olandese ha caratteristiche fisiche diverse da quelle dello spagnolo. In ogni caso il tempo inizia a stringere e la Juventus dovrà cercare al più presto un rinforzo per la zona offensiva.