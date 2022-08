Calciomercato Juventus, tris di nomi per l’attacco e ritorno di fiamma improvviso

Calciomercato Juventus, continua senza sosta la ricerca di un attaccante che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic.

Cominciano ad essere tanti i petali della margherita di nomi che sta sfogliando Federico Cherubini per rimpolpare l’attacco della Juventus. Il direttore sportivo bianconero vaglia da giorni diversi profili che potrebbero fare al caso di Massimiliano Allegri. L’allenatore ha ribadito ancora una volta quanto sia importante un attaccante di complemento, uno che consenta a Dusan Vlahovic di rifiatare nel corso di una stagione lunga e dispendiosa. Se fosse dipeso da lui, avrebbe subito ripreso Alvaro Morata.

Allegri ha un debole per il centravanti spagnolo e non lo scopriamo certo oggi. Apprezza la sua duttilità e la volontà di mettersi a disposizione del tecnico, svariando su tutto il fronte offensivo. Non è detto che non possa fare ritorno a Torino, ma la strada che lo condurrebbe nuovamente verso il capoluogo piemontese è costellata di ostacoli. Domenica sera Morata riabbraccerà i suo vecchi compagni nell’amichevole di Tel Aviv tra la Juve e l’Atletico Madrid, che non sembra disposto a lasciarlo partire nuovamente in prestito.

Calciomercato Juventus, spunta di nuovo l’ipotesi Muriel

Scontato che il test in Israele sia anche un’occasione per un summit di mercato tra i dirigenti bianconeri e quelli dei Colchoneros: come riporta la Gazzetta dello Sport, la Juve effettuerà un ultimo tentativo ma l’Atletico non ha intenzione di scostarsi dalla base di partenza, e cioè 25 milioni di euro, cifra che per Cherubini e i suoi uomini resta eccessiva. Gli altri nomi “caldi” che si candidano al ruolo di vice-Vlahovic, secondo il quotidiano torinese “La Stampa”, sono Memphis Depay e Anthony Martial. Due che nei loro rispettivi club, Barcellona e Manchester United, sono con le valigie in mano e che accetterebbero di buon grado un’avventura in Serie A, interpretata come una chance per rilanciarsi.

Occhio, però, al rinato interesse per Luis Muriel: in questo caso, tuttavia, bisognerà essere convincenti con l’Atalanta. Che chiede 15 milioni di euro per l’attaccante colombiano ed ha già risposto picche ad un eventuale scambio con Moise Kean.