Calciomercato Juventus, nuovo acquisto dal Milan: titolare nel mirino

Mentre ci si avvicina sempre più all’inizio del campionato il calciomercato della Juventus continua a rimanere l’argomento più caldo.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che guardando alla rosa attuale di Massimiliano Allegri è evidente che all’appello mancano ancora diversi tasselli. Nelle prossime settimane, fino alla fine dei trasferimenti estivi, ci sarà bisogno di almeno un rinforzo per ogni reparto. Le idee della società sono abbastanza chiare, si stanno seguendo però diverse piste.

A centrocampo i piani della Juventus sono stati un po’ scombinati dall’infortunio di Paul Pogba, che rimarrà fuori per un po’ di tempo a causa di un problema al ginocchio. I bianconeri hanno in rosa giovani interessanti ma l’obiettivo è quello di portare a Torino un playmaker di spessore. Un metronomo in mezzo al campo che dovrà dirigere il gioco e condurre la squadra verso grandi traguardi.

Calciomercato Juventus, Bennacer una ipotesi per il centrocampo futuro

Tra i candidati a vestire in futuro la maglia della Juventus spunta anche un altro nome a sorpresa. Secondo infatti quanto riportato dal portale spagnolo “Fichajes.net” i bianconeri stanno seguendo con particolare attenzione Bennacer del Milan. Il mediano ex Empoli ha infatti una situazione particolare a livello contrattuale, un accordo fino a giugno 2024 ma per ora nessun accordo riguardo un prolungamento. Si vocifera che se non arriverà alcun rinnovo, allora il Milan dovrà prendere in considerazione l’ipotesi di lasciarlo partire. Con la Juventus, ma anche l’Atletico Madrid, pronte a fiutare l’affare. Più facile però pensare che adesso i bianconeri si concentreranno su altri obiettivi per rinforzare la linea mediana.