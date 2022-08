Calciomercato Juventus, sprint per la firma: si chiude lunedì

Calciomercato Juventus, lunedì potrebbe configurarsi il giorno propizio per il suo trasferimento in bianconero.

Kostic quel che Kostic: la Juventus ha messo definitivamente la freccia per il forte esterno serbo, e punta a chiudere la contesa in tempi molto brevi.

Secondo quanto riferito da Marco Conterio, infatti, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per l’intesa definitiva con l’Eintracht Francoforte: se con il calciatore un accordo è già stato trovato sulla base di un quadriennale a circa 2,5 milioni di euro più bonus a stagione, vanno limati ancora gli ultimi dettagli con il club tedesco, piuttosto recalcitrante ad elargire sconti. Per adesso, l’Eintracht continua a chiedere 20 milioni di euro, cifra che la Juve non vorrebbe mettere sul piatto: la prima offerta della “Vecchia Signora” sarebbe stata nell’ordine dei 13 milioni di euro, ancora piuttosto distante dalle richieste dei tedeschi. Possibile che un punto d’incontro, come spesso avviene in questo tipo di situazioni, venga trovato a metà strada, magari con l’inserimento di qualche bonus. La strada sembra essere tracciata: lunedì dovrebbe essere il grande giorno. La Juventus e Kostic sono pronti a convolare a nozze, per la gioia di tutte le parti in causa.