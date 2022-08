Juventus-Atletico Madrid, dalle parole ai fatti: provvedimento UFFICIALE

Juventus-Atletico Madrid, la decisione definitiva sull’amichevole con i Colchoneros originariamente in programma a Tel Aviv.

Un altro cambio di programma, a distanza di pochi minuti. Ma adesso c’è anche la comunicazione ufficiale. La fornisce l’Atletico Madrid attraverso il proprio account Twitter.

L’amichevole tra i Colchoneros e la Juventus, originariamente in programma nella giornata di domani a Tel Aviv, in Israele, non si giocherà. “A causa dell’attuale situazione di sicurezza, Comtec Group, Juventus e Atletico Madrid comunicano che l’amichevole tra le due squadre che si sarebbe svolta in Israele domenica 7 agosto al Bloomfield Stadium di Tel Aviv è stata annullata”. In un primo momento si era pensato ad un possibile spostamento di sede per paura di possibili attacchi militari sulla città israeliana che avrebbe dovuto ospitare il match dopo i recenti fatti avvenuti nella Striscia di Gaza.

Juventus-Atletico Madrid, annullato il test match

Si era discusso – come questa mattina avevano spiegato i media spagnoli, da As a El Mundo Deportivo – della possibilità di giocare il match a Torino, all’Allianz Stadium, a porte chiuse. Ma, evidentemente, per via di alcuni problemi logistici i due club hanno optato per la sospensione e l’annullamento della sfida. Ora resta da capire se la Juventus riuscirà ad organizzare in tutta fretta un altro test match prima dell’esordio in campionato contro il Sassuolo. A Ferragosto, infatti, gli uomini di Massimiliano Allegri debutteranno nella nuova stagione della Serie A 2022-23 contro gli emiliani di Alessio Dionisi.