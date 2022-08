Ultim’ora Juventus, match annullato: ecco il nuovo programma

Ultim’ora Juventus, importanti novità riguardo all’amichevole che i bianconeri dovrebbero giocare con l’Atletico Madrid di Morata.

Sette giorni all’esordio in campionato contro il Sassuolo. La Juventus si sta avvicinando al primo match ufficiale della nuova stagione tra notizie di mercato e lavoro sul campo. Ancora qualche test e poi gli uomini di Massimiliano Allegri faranno sul serio. Il tecnico livornese pretenderà una partenza sprint, così da scongiurare il rischio di ritrovarsi attardati come successe lo scorso anno. C’è voglia di riscattare la scorsa annata, conclusa con zero titoli all’attivo dopo oltre dieci anni in cui la Signora ha sempre sollevato almeno un trofeo.

L’ultima amichevole del precampionato di Bonucci e compagni è quella in programma domani sera con l’Atletico Madrid. Gara interpretata dalla maggior parte degli addetti ai lavori come un’occasione per discutere di Alvaro Morata coi dirigenti dei Colchoneros. L’attaccante è tornato alla base dopo due anni di prestito per via del mancato accordo sul riscatto. Non è detto, però, che il centravanti spagnolo rimanga alla corte di Diego Simeone: la Juventus, infatti, è decisa a fare un ultimo tentativo per riportarlo a Torino.

Ultim’ora Juventus, la sfida con l’Atletico si giocherà a Torino e non a Tel Aviv

La sfida con i madrileni, tuttavia, non si giocherà più in Israele. C’è stato infatti un cambio di programma last minute per motivi di sicurezza dopo gli ultimi attacchi alla Striscia di Gaza. Juventus-Atletico Madrid non andrà in scena dunque al Bloomfield Stadium della città israeliana ma all’Allianz Stadium di Torino, a porte chiuse e sempre con inizio alle 20:45. L’ha comunicato per primo il quotidiano catalano “El Mundo Deportivo” – notizia poi confermata anche dal Corriere dello Sport – riportando le parole di Dani Banaim, l’amministratore delegato della società che si è occupata dell’organizzazione del match.