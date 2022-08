Calciomercato Juventus, accordo a un passo con il Psg e doppia “autostrada”

Calciomercato Juventus, l’indiscrezione rilanciata con forza da “Il Corriere dello Sport” apre le porte ad un doppio via libera.

Un passaggio cruciale nella nuova Juventus che ha in mente Max Allegri è rappresentato indubbiamente dal centrocampo, reparto che anche la scorsa stagione non è stato in grado di offrire le giuste garanzie da un punto di vista tecnico e qualitativo.

L’acquisto di Pogba, parzialmente obnubilato dall’infortunio ai legamenti cui è rimasto vittima l’asso francese, da solo non può bastare per coprire un deficit qualitativo che in alcune circostanze è parso imbarazzante. La rescissione di Ramsey, l’addio sempre più vicino di Arthur e la porta sempre aperta ad una cessione di Rabiot sono indizi tangibili della volontà di cambiare le carte in tavola. In questo senso, Parigi potrebbe rappresentare un fulcro nodale per diverse trame di mercato piuttosto interessanti, che interessano e non poco anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, effetto domino Fabian Ruiz: si muovono le pedine

Come evidenziato da “Il Corriere dello Sport”, Fabian Ruiz sarebbe sempre più vicino al Psg: i transalpini avrebbero deciso di virare con decisione sul centrocampista del Napoli, che non ha rinnovato il suo contratto con gli “Azzurri” in scadenza nel 2023. L’accordo tra le parti potrebbe essere suggellato dalla fatidica stretta di mano da un momento all’altro, il che apre scenari interessanti per la Juve, sia sul fronte Paredes, che su quello (molto più proibitivo) rappresentato da Milinkovic.

L’acquisto di Fabian Ruiz in teoria contribuisce a spalancare le porte all’addio di Paredes, il cui minutaggio non era già di per sé molto elevato. Ma non solo. In una sessione di calciomercato nella quale i parigini non si sono resi protagonisti di spese folli (eccetto il contratto fantasmagorico fatto firmare a Mbappé), appare piuttosto difficile che Campos entri nell’ordine di idee di sferrare l’assalto al “Sergente” della Lazio, che Lotito valuta non meno di 60 milioni di euro.