Juventus-Atletico, pugno duro di Allegri: out per motivi disciplinari

Juventus-Atletico, pugno duro di Massimiliano Allegri che lo ha fatto fuori per motivi disciplinari. Il tecnico non guarda in faccia a nessuno

Mancata convocazione per motivi disciplinari. Allegri inizia a far capire chi comanda sul serio e soprattutto manda segnali su quello che dovrà essere il comportamento per la prossima stagione. Non guarda in faccia nessuno il tecnico bianconero che ha deciso di far fuori Moise Kean dall’amichevole delle 18 contro l’Atletico Madrid.

L’attaccante che ha iniziato comunque bene la stagione, presentandosi in ritiro tirato a lucido, è arrivato tardi alla convocazione e allora guarderà i compagni giocare senza avere la possibilità di scendere in campo.